Стратегічний план Росії провалився, але у Путіна є новий

Стратегічний план Росії по знищенню України одним ударом та примушення народу та влади до капітуляції провалився.

Навіть попри відсутність мобілізації та розгортання резервів та тероборони в Україні, армія та народ героїчно зупинили план ЗС РФ по швидкому оточенню Києва та Харкова та захопленню ключових адміністративних центрів.

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Росія не зупиняється

Але від плану повного знищення України Росія не відмовилась, тепер замість наступу повсюди Росія намагається реалізувати план знищення України по частинах.

Українська армія успішно б'є окупантів західніше та східніше Києва, і противник тепер змінив тактику. Росіяни намагаються зменшити свої величезні втрати та закріпитись на захопленій території.

Тепер росіяни прагнуть вибити наші системи важкого озброєння, передусім танки та артилерію. Небезпека залишається, поки не вдасться відкинути ворога далеко від Броварів та Макарова. Головне завдання російського командування – продавити оборону навколо столиці, щоб перерізати комунікації, та зв'язати боєм сили оборони столиці, щоб не дати перекинути резерви на інші напрямки.

Зараз на півдні та на сході також йдуть запеклі бої, українська армія при потужній підтримці українських патріотів відбиває атаки та стримує просування російських військ на Донбасі, Запоріжжі та Миколаївщині.

Путін залучає Білорусь для війни проти України / Фото Getty Images

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Задум Путіна

А головний задум Путіна проглядається по карті просування та розгортання російських військ на півдні та на сході України:

Захопити повністю Донецьку та Луганську області. Захопити повністю чорноморське узбережжя України та створити прямий коридор з Росії до Придністров'я. Перегрупуватись та атакувати центральні райони України.

Для реалізації задуму, російські війська зараз закріпляються на захоплених територіях Херсонської та Запорізької областей. Росія готує черговий референдум під дулами автоматів на півдні України, для цього підтягуються "агітатори" з псевдореспублік на Донбасі. Також противник почав прокладати додаткову залізничну гілку до Херсонської області з Криму.

Просування російських військ стримує тільки нанесення втрат. Російські механізовані колони намагаються відшукати шляхи, де немає спротиву, просуватись вглиб.

Російська армія вже дуже виснажена війною. Втрати великі. Тому Путін вимагає допомоги військами від Білорусі, тому збирає сирійських бойовиків Асада для війни в Україні. Через брак піхоти росіяни прагнуть кинути в бій будь-кого.

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. Але щоб його розбити та відкинути на всіх напрямках потрібно важке озброєння, артилерія, безпілотники, танки, потрібно знищувати колони на дальніх підступах, завдавати ураження живій силі. Потрібна професійна організація та швидка мобілізація.