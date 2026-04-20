Стратегічно для нас – це програш, – Зеленський про вихід ЗСУ з Донбасу

Володимир Зеленський укотре висловився щодо можливості виходу українських військових з територій Донецької та Луганської областей. Глава держави наголосив, що для України стратегічно – це програш.

Про це президент України сказав в інтерв'ю, яке транслювали в етері національного маратону.

Які ризики матиме вихід ЗСУ з Донецької та Луганської областей?

Володимир Зеленський пояснив, що росіяни, безумовно, хочуть, щоб українські військові вийшли із Луганської та Донецької областей.

Стратегічно для нас – це програш, стратегічно для Збройних Сил це програш. Фортифікаційні споруди, захисна лінія, ми точно стаємо слабкішими,

– зазначив глава держави.

Президент наголосив, що представники США пропонують вийти та побудувати нові лінії оборони, але він не розуміє, для чого це робити.

"Можна, це час. А для чого? Вони (американські партнери – 24 Канал) готові давати гроші, а для чого нам це робити? Урбанізована зона все одно сильніша, ніж будь-які лінії, побудовані в полі", – пояснив Зеленський.

За словами українського лідера, питання Донеччини та Луганщини полягає не лише в урбанізованих зонах, які Україна нібито має лишити Росії, але й у 200 тисячах українських людей, які там проживають.

Окрім того, зробивши крок назад, залишивши українську територію, за словами президента, відбудеться деморалізація армії.