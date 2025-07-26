Стратегічну політику визначає не Пекін: дипломат пояснив відносини Росії та Китаю

Союз Москви й Пекіна зберігається не через рівноправне партнерство, а через вигоду для обох сторін. Росія диктує умови, а Китай обережно підлаштовується, балансуючи між підтримкою Кремля і збереженням торгівлі з Європою.

Таку думку висловив 24 Каналу дипломат Роман Безсмертний, коментуючи чутки про спроби Заходу "відірвати" Китай від Кремля. За його словами, нині між цими державами лише посилюється взаємна залежність.

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Хто керує у відносинах Росії та Китаю?

У відносинах між Москвою та Пекіном стратегічну ініціативу тримає Кремль. Саме Росія формує політичні плани, вибудовує логістику постачань і отримує критично важливі ресурси з Китаю – зокрема підсанкційні товари та комплектуючі.

Роман Безсмертний наголосив, що не варто переоцінювати роль Китаю в цьому дуеті, попри уявлення про його економічну вагу.

Домінуючим у цьому дуеті є Кремль. Стратегію і плани формує Москва. Сьогодні 80% підсанкційних товарів Росія отримує з Китаю,

– зазначив він.

За його словами, Пекін діє обережно – підтримує Росію з тіні, уникаючи прямих дій, які могли б загрожувати доступу до ринку ЄС.

Чому Китай не очолює, а підлаштовується?

Китай не бере на себе провідну роль у партнерстві з Росією, адже побоюється втратити доступ до європейських ринків. Замість прямої участі Пекін обрав тактику обережного балансування, формально зберігаючи нейтралітет, але фактично підтримуючи Москву.

Роман Безсмертний наголосив, що така стратегія є свідомим вибором китайського керівництва.

"Китаю нічого вилазити в авангард і вести за собою, бо це миттєво перекриє ринок Європи", – зазначив він.

За його словами, Європа поставила Пекіну чітку вимогу: припинити постачання комплектуючих до Росії, інакше європейський ринок для китайських товарів почне звужуватися.

Чому Китай і Росія не розірвуть союз?

Попри спроби Заходу послабити зв’язки між Москвою і Пекіном, шансів відірвати одну країну від іншої нині немає. Їх об’єднує низка довгострокових інтересів – від економіки до демографії.

Роман Безсмертний звернув увагу, що Росія стала для Китаю постачальником ресурсів і водночас територією для поступового заселення.

Щороку населення Росії приростає на 250 – 300 тисяч китайців. Для цього існує спеціальна програма,

– зазначив дипломат.

На його думку, це частина стратегічної моделі співіснування, яка влаштовує обидві сторони. Китай отримує доступ до ресурсів і територій, а Росія — підтримку навіть без офіційного союзу.