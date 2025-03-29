"Обираємо бути українцями": в Україні стартувала інформаційна кампанія Мінсоцполітики
- В Україні стартувала інформаційна кампанія "Обираємо бути українцями" для підтримки Стратегії демографічного розвитку.
- Ініціативі Міністерства соціальної політики України сприяють UNFPA, Фонд ООН у галузі народонаселення та уряд Великої Британії.
Через війну наша країна зіткнулася з серйозними демографічними викликами – низькою народжуваністю, масштабною міграцією, старінням населення та скороченням працездатної частини суспільства. Тож в Україні стартує комунікаційна кампанія "Обираємо бути українцями".
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Міністерство соціальної політики України. Відомство разом з іншими відповідальними органами влади, громадським середовищем та експертами вже впроваджує ініціативи, які допомагають будувати згуртоване суспільство.
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Що відомо про кампанію
Йдеться про підтримку родин з дітьми, розвиток програм перекваліфікації для людей 45+, роботу над створенням системи догляду, що відповідає сучасним викликам, а також розширення доступу до послуг з покращення репродуктивного здоров’я.
Кожен, хто сьогодні працює, створює, підтримує родину та допомагає іншим, робить свій внесок у зміцнення держави. Ми вдячні кожному, хто свідомо обирає залишатися українцем у найскладніший період сучасної історії, адже саме ці люди творять майбутнє нації,
– наголосила міністерка Оксана Жолнович.
Серед ключових напрямів Стратегії демографічного розвитку – забезпечення рівних можливостей, ідея активного довголіття, підтримка народжуваності та родин.
Відеоманіфест кампанії "Обираємо бути українцями": дивіться відео
Довідка: ініціатива є частиною Стратегії демографічного розвитку до 2040 року, розробленої Міністерством соціальної політики та схваленої урядом у 2024 році. Інформаційна кампанія ініційована Мінсоцполітики за підтримки UNFPA, Фонду ООН у галузі народонаселення та уряду Великої Британії.