Росія б'є по судовій реформі: Кремль працює, аби судова система не очистилася від таких як Львов

Росія робить все, щоб послабити нашу судову систему. Це одна зі стратегічних цілей Кремля, адже там розуміють, що судова система - це третя гілка влади, а значить основа державності.

Зокрема, Кремль докладає чимало зусиль, щоб судова система не очистилася від таких як Львов, у якого знайшли паспорт Росії, чи Князєв, який погорів на хабарі. Як ця робота ведеться через російські телеграм-канали, розповіла голова громадської ініціативи "Голка" Ірина Федорів.

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Для очищення системи створили спеціальне сито – Вищу кваліфікаційну комісію суддів, куди триває конкурс.

Хто під прицілом Кремля

"Під прицілом ватних тг-каналів опинилися судді Верховного Суду Іван Міщенко та Дмитро Гудима", – ідеться у статті.

Батько 3-х дітей Міщенко у 2022 році добровільно пішов на фронт.

А Гудима – став суддею Верховного Суду під час судової реформи, до цього суддею не був, отримав відзнаку "Честь тижня". Він бере участь у конкурсі до ВККС.

Фейки про Гудиму, в якого нібито знайшли 700 тисяч доларів під час обшуку у справі Князєва, поширив канал "Под мантией", а далі – Ростислав Кравець. Він представляє у суді Богуслаєва,

– зазначають у громадській ініціативі.



Проросійські тг-канали поширюють фейки про суддів / Скриншот "Голки"

Хто такий Кравець

За даними "Голки", це адвокат не України, відомий підтримкою "суддів Майдану", зрадника Олега Гривковського, сумнозвісних суддів Конституційного Суду України Олександра Тупицького й Олександра Касмініна.



Російська мережа каналів, які дискредитують судову систему / Фото "Голки"

Кравець засвітився на "плівках Вовка". З поміж іншого, він також захищав у суді колишнього очільника "Мотор Січ" В'ячеслава Богуслаєва, звинуваченого у держзраді.

Телеграм-канал Кравця входить до кремлівської мережі, яка б'є по судовій реформі, доброчесним суддям та громадському сектору. І в цій мережі є також канали нардепів Олександра Дубінського, Максима Бужанського й Андрія Портнова,

– ідеться у статті.



Кравець систематично поширює фейки про судову систему / Скриншот "Голки"

Як наголошують в ініціатив, Кравець системно б'є по суддях Верховного Суду. Ірина Федорів припустила, що Кравця непокоять ті, хто виступали проти судді з російським паспортом Богдана Львова. Робота щодо саме таких суддів з боку Кравця ведеться системно і не лише в соцмережах.

Для чого це Кремлю

Висновок очевидний – кремлівська агентурна мережа і далі робить все, щоб Україна не змогла виготовити якісне сито і наповнити суди доброчесними та кваліфікованими суддями,

– вважає Ірина Федорів.

Зазначають, що як низка кандидатів до Вищої кваліфікаційної комісії суддів, так і кандидатів на посади суддів і членів Вищої ради правосуддя можуть найближчим часом знову опинитися під інформаційним ударом.

Росія з допомогою всіляких кравців-портнових та інших посіпак у судах робить все, щоб залишити нам кланову систему з "суддями Майдану".