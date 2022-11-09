Поліз поперед Сальдо в пекло: найкращі меми про загибель Стремоусова

Загибель ватажка окупаційної "адміністрації" Херсону Кирила Стремоусова українці не сприйняли за чисту монету. А ось посміятись з такого приводу – святе діло.

24 канал зібрав меми та реакції українців на новини про смерть колаборанта. Мусимо визнати, в наших громадян чудове почуття гумору.

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Активіст Сергій Стерненко вирішив особисто подзвонити Стремоусову, щоб висловити свої співчуття. Тільки от біда, слухавку той не підняв.

Мотив у росіян цілком зрозумілий

Також Сергій зауважив, що логіка у смерті колаборанта все ж є. Тож інсценування це, чи дійсно нещасне ДТП, росіяни мають мотив.

"Якщо Стрємоусов таки здох, а росіяни і справді (припустимо) планують здати Херсон, то все логічно. Вони просто прибрали одного з тих, хто нив би від здачі міста. І одного із символів окупації,

– зауважив Стерненко.

Втім, активіст не надто тривожиться про долю окупанта. Стерненко додав, що "дохлий Стрємоусов це, звісно, чудово. Але чи задонатили ви на генератори для ЗСУ?"

До цього закликаємо і ми вас. Нагадуємо, що 24 канал збирає гроші на дрон для колеги, який з перших днів вторгнення боронить країну від окупантів. Ось посилання на банку, щоб зробити донат.

Не вірять, поки не побачать труп

Журналіст Костянтин Риженко зазначив, що не збираєиться вірити пропагандистам, поки не побачить реальні докази – мертвого Стремоусова.

Покажіть тіло, хоч в пакетику. Можемо організувати збір коштів на голову Стремоусова. Можна без пакетика, просто голову,

– іронічно зазначив Риженко.

У мережі також жартують, що смерть Стремоусова – це ритуал українських відьом.

Користувачі уже встигли змонтувати і прощальні відео. Кажуть, "будуть сумувати" за недолугістю Стремоусова.

Нардеп Олексій Гончаренко теж не зміг пройти повз сьогоднішньої втрати. Він зауважив, що наразі залишилось розібратись із гауляйтером Сальдо, якого вже, до речі, ховали, але він дивом воскрес. Так, ось, з ними справи погані, бо вигадати дражнилки з ним складніше, ніж Стремоусовим.

По суті, залишився лише Сальдо. З ним єдина проблема, що ніякого приколу по його смерті придумати не можна. Смертосальто. Сморсальдо. Негативнесальдо – щось не дуже,

– зазначив Гончаренко.

Стремоусов забув пристібнутися – от і загинув

Навіть у МВС потролили Стремоусова, мовляв, треба пам'ятати про правила безпеки за кермом, а Стремоусов ними нехтував.

Нагадуємо водіям, що пристібнутий пасок безпеки значно знижує імовірність травмування під час ДТП і може зберегти вам життя,

– прокоментували смерть Стремоусова у відомстві.

Кращі реакції на загибель колаборанта Кирила Стрємоусова / Джерело медіа ҐРУНТ

Що відомо про смерть Стремоусова

По обіді 9 листопада пропагандистські ЗМІ повідомили, що Кирило Стремоусов потрапив у смертельне ДТП біля Генічеська.

Його смерть підтвердив так званий гауляйтер Херсонської області Володимир Сальдо.

Рух "Атеш" взяв відповідальність за "смерть" Стрємоусова. Вони зазначили, що "працювали" щодо колаборанта довго.

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