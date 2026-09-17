На тлі наближеня опалювального періоду в Європі: що задумав Путін

Світові енергетичні ринки зіштовхнулися з кризою, яка призвела до різкого подорожчання пального у США та Європі. Водночас Росія використовує цю нестабільність, щоб посилити позиції радикальних політичних сил на Заході.

В ефірі 24 Каналу виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин розповів, що барель нафти марки Brent вже коштує 107 доларів. За його словами, така ситуація зумовлена падінням продажу нафти Саудівської Аравії до 20-річного мінімуму через блокування Ормузької протоки проіранськими силами.

Ціни зростають, а Трамп шукає винних

Економіст пояснив, що американський ринок зараз переживає серйозний удар, адже вартість галона дизелю там підскочила з 3,50 до понад 5 доларів. Усе це відбувається на тлі внутрішньополітичної боротьби напередодні проміжних виборів у США, коли політики намагаються знайти винних у паливній кризі.

Ситуація є вкрай важкою. До такого рівня, що Трамп вдається до дивних речей на кшталт пошуку винних у зростанні цін на дизель всередині США, звинувачуючи в цьому українські обстріли російських НПЗ,

– констатував Пендзин.

Про світову нафтову кризу: дивіться відео

Газова криза в Європі та російські гроші

Не менш критичною є ситуація з підготовкою європейських країн до опалювального сезону. Оптова вартість газу перетнула позначку в 600 євро за тисячу кубометрів, що обернеться для кінцевих споживачів тарифами на рівні 800 євро.

Таке стрімке подорожчання життя викликає невдоволення громадян, чим активно користуються ультраправі партії, такі як "Альтернатива для Німеччини" та політична сила Марін Ле Пен у Франції. Вони відкрито закликають припинити підтримку України.

Треба розуміти, що Путін безперечно закачує величезні гроші в європейський ультраправий політикум для того, щоб розвалити українську підтримку зсередини Європи. І це велика реальна небезпека,

– наголосив Пендзин.

Нагадаємо, американські посадовці намагаються перекласти відповідальність за стрибок цін на пальне на Україну, критикуючи удари по російських НПЗ. Як пояснюють експерти, такі заяви мають виключно передвиборчий характер, адже справжньою причиною дефіциту є загострення конфлікту на Близькому Сході.