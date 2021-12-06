Стрілець із "Сомалі": СБУ затримала бойовика під час спецоперації

У Донецькій області контррозвідники СБУ затримали проросійського бойовика. Віе був учасником так званого штурмового підрозділу "Сомалі", яке воювало проти наших захисників.

До рук СБУ потрапив місцевий житель. Чоловік приєднався до терористів ще у грудні 2018 року.

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"Сомалі" воювало проти українських військових на Донеччині

Він воював у незаконному збройному угрупованні "Сомалі", де був стрільцем. "Сомалі" брало участь у боях проти українських військових у районі Широкої Балки, Доломітного та Пікузів, що на Донеччині.

Згодом затриманий вирішив полишити угруповання та повернувся на підконтрольну Україні територію.

Що виявили під час обшуків у ексбойовика:

"військовий квиток ДНР";

засоби зв'язку із доказами його причетності до бойовиків.

Чоловік надав викривальні покази проти кадрових російських військових. Вони перебувають на посадах радників або безпосередньо керують бойовиками.

Наразі триває досудове розслідування у справі. Чоловіку повідомили про підозру в участі у терористичній групі. Йому вже обрали запобіжний захід – тримання під вартою.

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У чоловіка виявили "військовий квиток республіки окупантів" / Фото СБУ

Чоловік жив на підконтрольній Україні території / Фото СБУ

Коротко про останні викриття бойовиків та їхніх посібників:

Нещодавно бойовика, який у 2014 році на Донеччині був причетний до загибелі українських захисників, засудили до 6 років позбавлення волі. Злочинця упіймала контррозвідка СБУ.

На Вінниччині викрили посадовця однієї з військових частин Повітряних сил ЗСУ. Він збирав дані щодо об'єктів ППО.

За підозрою у держзраді затримали жителя Миколаєва. Він спробував торгувати секретними оборонними даними.

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