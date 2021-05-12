Стрілець з Казані Ільназ Галявієв зізнався у скоєних вбивствах

19-річний Ільназ Галявієв, який відкрив стрілянину у казанської гімназії № 175, зізнався правоохоронцям у скоєному. Він не знає, скількох людей вбив при нападі.

При цьому, хлопець думає, що вбив 4 дорослих, та ще кілька школярів. Загалом, на його думку, жертвами нападу стали щонайменше 7 людей.

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Вдома у зловмисника вже вилучили речовини для приготування вибухівки. Раніше він заявляв, що "відмовився від батьків" та заклав там бомбу.

У стрільця було захворювання головного мозку

Галявієв вбив 9 людей , серед них – 2 дорослих та 7 дітей. Ще 21 людина потрапила до лікарні з травмами різного ступеня тяжкості.

Правоохоронці наголосили, що Галявієв поводиться неадекватно й заважає проведенню слідчих дій. За їхніми даними, на обліку у психіатра й нарколога він не перебував.

Його поточний стан характеризується неадекватною поведінкою, яка наразі перешкоджає повноцінному проведенню слідчих дій з ним,

– зазначили силовики.

Водночас вони дізналися, що раніше Галявієв неодноразово звертався за медичною допомогою – хлопець скаржився на сильні головні болі.

У 2020 році йому поставили діагноз, який свідчить про захворювання головного мозку. Від початку 2021 року рідні помічали, що він став агресивним.

Мати стрільця бачила, як він приніс додому зброю. Вона запевнила, що висловилася проти. Натомість син пригрозив їй: "Не лізь, я буду полювати".

Напад на казанську гімназію: що відомо