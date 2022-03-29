Стрілець-зенітник збив розхвалений російський вертоліт КА-52 "Алігатор" на Харківщині

29 березня 2022 , 16:35
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Джерело:

Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України

Українські військові ЗСУ продовжують результативно нищити техніку окупантів. Цього разу захисникам вдалося збити російський бойовий вертоліт "Алігатор", відомий серед військових.

Під час виконання завдань на Харківщині стрілець-зенітник з ДШВ збив КА-52 "Алігатор", яким активно хвалилися ворожі сили. 

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Десантник, побачивши техніку росіян на висоті 500 метрів, вистрілив у гелікоптер з ПЗРК та влучив. Вертоліт вибухнув у повітрі. 

Цей "Алігатор" міг забрати багато життів українців, як військових, так і цивільних громадян. Тому він і пішов услід за російським військовим кораблем. А взагалі, кожен такий вчинок наближає нашу перемогу,
– сказав десантник Віталій, який збив гвинтокрил. 

Про збиття ворожого вертольота повідомила служба зв’язків з громадськістю Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ.

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Автор: Ярослава Прадід