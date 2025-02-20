У Львівській області трапилася масштабна пожежа на складах з рослинами

Вдень 20 лютого на Львівщині горіли склади садового центру. Пожежа сталася на великій площі. На місці працюють рятувальники.

Про це пише 24 Канал з посиланням на пости в соціальних мережах. Львівський активіст Ігор Зінкевич опублікував відео з місця події.

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Пожежа на складах з рослинами

Масштабне загоряння трапилося за 40 кілометрів від Львова, у селі Стрілки. Як повідомили очевидці, пожежа трапилася на складах центру "Клуб рослин".

Рятувальники ДСНС отримали повідомлення про загоряння в Стрілках об 11:52. У коментарі виданню ZAXID.NET речник ДСНС у Львівській області Ігор Курус сказав, що пожежа виникла на території складської будівлі. На місце виїхала група працівників, які ліквідують загоряння.

Про жертв чи постраждалих не повідомляється, більше інформації обіцяють надати пізніше.

У селі під Львовом горить складська будівля: дивіться відео

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