Викрав керівника банку: в Таджикистані назвали особу стрільця в аеропорту Кишинева
Джерело:Генеральна прокуратура Таджикистану
30 червня 43-річний громадянин Таджикистану відкрив стрілянину в аеропорту Кишинева. У прокуратурі країни назвали особу стрільця, а також поділилися шокуючими деталями.
Як з'ясувалося згодом, стрілець в аеропорту кількома днями раніше скоїв злочин у Таджикистані. Відомо, що він зі спільниками викрав керівника банку у Душанбе.
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Намагався втекти до Молдови
Згідно з наявними даними, викрадення першого заступника глави АТОВ "Орієнтбанк" Ісматуллоєва Шухрата Абдугаффоровича сталося 23 червня о 22:10. Організована злочинна група скоїла свій злочин на вулиці Закаріє Розі, що у місті Душанбе.
У генеральній прокуратурі Таджикистану поділилися даними слідства. Вони виявили, що одним з учасників угруповання був Ашуров Рустам Каримович. Він – громадянин країни і мешканець Душанбе. Після скоєного злочину він намагався втекти до Молдови через Туреччину. А осісти він намагався у країнах Євросоюзу.
Під час перетину Державного кордону Республіки Молдова та спроби його затримання, він, схопивши пістолет в одного зі співробітників правоохоронних органів аеропорту міста Кишинів, застрелив двох і взяв у заручники кількох осіб,
– наголошують у прокуратурі.
Цікаву деталь озвучив телеграм-канал Ungureanu 112. Згідно з наявними даними, Ашуров має подвійне громадянство – Таджикистану та Росії. Крім того, його супроводжували двоє чоловіків. Їх наразі розшукують. Також канал поділився світлиною стрільця.
Ашуров Рустам відкрив стрілянину в аеропорту Кишинева / Фото Ungureanu 112
За даними ЗМІ, стрілець перебуває у критичному стані. На Ашурова очікує довічне ув'язнення за скоєний злочин в аеропорту столиці Молдови.
Стрілянина в Кишиневі: що відомо
- Стрілянина сталася 30 червня в аеропорту Кишинева. Ашуров відкрив вогонь після того, як йому не дозволили в'їзд у країну. До Молдови він прибув рейсом з Туреччини.
- У МЗС України відреагували на стрілянину. У відомстві зазначили, що стежать за ситуацією та з'ясовують, чи були в аеропорту українці на той момент.
- Президентка Молдови Майя Санду згодом підтвердила інформацію про жертв стрільця. За її словами, нападник забрав життя прикордонника та співробітника служби охорони аеропорту.
- Також у мережі показали момент стрілянини в аеропорту. На відео можна побачити, що люди плакали та тікали, намагаючись уникнути небезпеки.