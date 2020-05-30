Стрілянина через собаку і відлупцьований повідком поліцейський: деталі й відео бійки у Вараші
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Патрульні поліцейські вступили у конфлікт із місцевими мешканцями, під час якого застосували зброю та газові балончики, підстрелили собаку та його власника. Інцидент стався 28 травня у місті Вараш Рівненської області.
Що відомо про конфлікт поліції та цивільних на Рівненщині
- Приблизно о 20:30, як пише пресслужба поліції, правоохоронці отримали інформацію про підозрілий автомобіль Mazda.
- На виклик поїхали, щоб перевірити, чи бува водій авто не перебуває за кермом у стані сп'яніння.
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- Авто знайшли біля одного з будинків, спробували поговорити з водієм.
- Але 39-річний чоловік не лише відмовився показати документи, а попросив допомоги у знайомого.
- Власне, не у самого знайомого, а в його собаки породи кане-корсо: чоловік дав команду "фас".
- Патрульні встигли ще попрохати власника собаки припнути її на повідок, але марно.
- Собака атакував 33-річного сержанта поліції.
- Поліцейський вихопив табельну зброю, вистрелив та поцілив тварині в лапу.
Собаку поранили пострілом у лапу / Фото НПУ
- Обоє чоловіків – водій Mazda і власник пса – дійшли крайнього ступеня обурення.
- Це вилилося у бійку – патрульного відлупцювали повідком по голові.
- А з авто поліцейського зірвали номерний знак, і ним же намагалися розбити лобове скло.
Побитий автомобіль поліцейських / Фото НПУ
- Власник собаки у цей час спробував відібрати у правоохоронця табельну зброю.
- Поліцейські не розгубилися й застосували до опонентів сльозогінний газ.
- А згодом підстрелили в ногу одного з нападників.
- У підсумку власника пораненого пса знерухомили, а от водій Mazda втік.
- Пізніше його знайшли й затримали, а також повідомили йому про підозру.
- Мовиться про опір поліції (максимальне покарання – позбавлення волі до 2 років) та завдання тілесних ушкоджень (максимальне покарання – позбавлення волі на строк до 5 років).
- Відомо, що раніше цей чоловік відбував покарання за злочини, пов'язані з обігом наркотиків, розбій та грабіж.
Конфлікт поліції, цивільних і собаки: дивіться відео "Детектив Інфо" (запис із нагрудної камери правоохоронця)
Інцидент набув розголосу: відео місцевих журналістів із фейсбук-сторінки "Вараш. Новини"
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