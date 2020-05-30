На поліцію натравили собаку, закінчилося все стріляниною / Скриншот із відео

Патрульні поліцейські вступили у конфлікт із місцевими мешканцями, під час якого застосували зброю та газові балончики, підстрелили собаку та його власника. Інцидент стався 28 травня у місті Вараш Рівненської області.