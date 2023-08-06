Загрожує довічне: у Черкасах чоловік поранив поліцейського під час перестрілки
Джерело:МВС України
У Черкасах затримали чоловіка, який поранив правоохоронця під час стрілянини. Зловмиснику загрожує в'язниця.
Про це розповіли в МВС. Також на сторінці відомства оприлюднили відео з місця події.
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Чоловік поранив поліцейського
Опівночі правоохоронці отримали повідомлення про те, що в одному з будинків на вулиці Ломоносова хтось вчинив стрілянину, тож вони оперативно прибули за адресою виклику.
Тоді зловмисник здійснив декілька пострілів у правоохоронців, поранивши одного із них. Своєю чергою, спецпризначенець застосував табельну вогнепальну зброю і поранив правопорушника в ногу,
– розповіли в МВС.
Для затримання зловмисника провели поліцейську спецоперацію. Чоловіка спіймали в одному з будинків, де він переховувався, та вилучили в нього мисливську рушницю. ️
Наразі 38-річний черкащанин перебуває під вартою. Йому повідомили про підозру за "погрозу або насильство щодо працівника правоохоронного органу". ️Підозрюваному загрожує від 9 до 15 років або довічне позбавлення волі.
Дивіться відео з місця події
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Коротко про інші подібні випадки в Україні
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- Нещодавно у Києві на Печерську правоохоронці провели спецоперацію, під час якої затримали чоловіка, що влаштував стрілянину в офісі. Слідчі розпочали кримінальне провадження за статтею про замах на умисне вбивство. За скоєння тяжкого злочину зловмиснику загрожує до 15 років позбавлення волі.
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