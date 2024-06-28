З цього місця на Кавказі може початись повстання: Ломаєв сказав, що стане каталізатором
23 червня в двох містах Дагестану відбулася стрілянина, наслідком якої стало вбивство 25 людей та понад п'ять десятків постраждалих. В українському Центрі протидії дезінформації переконані, що подібні заворушення можуть організовувати російські спецслужби, а вилитися це може в початок війни на Кавказі.
Як та де може зародитися збройне повстання поневолених народів Кавказу для 24 Каналу прокоментував громадський діяч із республіки Ічкерія Муса Ломаєв.
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Повстання реальні
Ломаєв переконаний, що потенціал повстань проти російської влади зараз може бути зосереджений не в Дагестані, не в Інгушетії, а в Чесні.
Як тільки вплив Росії і російська армія ослабне на території Чечні, ви побачите, що народ не забув про незалежність, про суверенітет, і готовий за них боротися,
– підкреслив громадський діяч.
Він вважає, що зараз для регіону настали найбільш темні часи, зокрема з приходом жорстокого ставленика Кремля Рамзана Кадирова. Саме це розпалює в головах місцевого населення все більше думок про звільнення з-під російського гніту.
Стрілянина в Дагестані: головне
- В містах Махачкала та Дербент 23 червня невідомі напали на православні храми та синагогу. П'ять терористів перерізали горло отцю та вбили 15 правоохоронців.
- Речник Владіміра Путіна Дмітрій Пєсков заявив, що офіційного коментаря з Кремля не буде.