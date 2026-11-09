Нападник загинув: влада розповіла про стан постраждалих внаслідок стрілянини у Кракові

У шести лікарнях Кракова продовжують лікування 15 постраждалих внаслідок суботньої стрілянини. Один із правоохоронців залишається у важкому стані, а сам виконавець теракту помер уранці 9 листопада.

Про це сьогодні, 9 листопада, на пресконференції розповів воєвода Малопольського воєводства Кшиштоф Клечар, цитує польське видання Polsat News. Медики продовжують боротися за життя правоохоронця, який брав безпосередню участь у знешкодженні озброєного чоловіка.

За словами воєводи, у важкому стані досі перебуває правоохоронець, який безпосередньо затримував нападника. Лікарі вивели його з коми, проте порівняно з недільною інформацією стан істотно не покращився.

Те, що з учорашнього дня, з часу останнього повідомлення, стан цього пацієнта істотно не змінився, є доброю, позитивною новиною, яка дозволяє нам з оптимізмом дивитися в майбутнє,

– зазначив Клечар.

Поранений правоохоронець залишається під наглядом краківських лікарів, додав він.

Клечар також підтвердив смерть винуватця суботнього теракту. Нападник помер у понеділок о 4:30 в одній із лікарень міста. За словами посадовця, зловмисника доставили до медзакладу відразу після затримання на площі.



Спочатку його стан медики оцінювали як важкий, а згодом – як критичний. У першу ж ніч йому провели кілька операцій для порятунку життя, проте вони не допомогли. Надавати інші медичні подробиці воєвода відмовився, зауваживши, що це не належить до його повноважень.

Смерть фігуранта не вплине на хід слідчих дій, про що заявив комендант воєводської поліції Артур Беднарек. Правоохоронці продовжують кваліфікувати розслідування трагедії як терористичний акт і встановлюють усі деталі злочину.

Як уже повідомлялося на нашому сайті, напад стався 7 листопада на Головній ринковій площі Кракова. Зловмисник відкрив прицільний вогонь по людях, внаслідок чого загинули шість осіб. Серед іноземців, які постраждали під час нападу, є громадяни п'яти країн: Австрії, Німеччини, Португалії, Росії та Великої Британії.

Нагадаємо, раніше ми писали, що нападника вдалося зупинити завдяки оперативній реакції поліцейських патрулів уже за кілька хвилин після першого виклику.