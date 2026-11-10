Сайти Брейвіка та дивний прапор: у Польщі назвали 2 основні мотиви стрільця в Кракові

Слідство у справі про нещодавню стрілянину в Кракові розглядає зв'язки з ультраправим екстремізмом або захоплення серійними вбивцями як дві основні версії. Нападника підозрюють у наслідуванні відомих терактів.

Як повідомляє видання Onet, правоохоронці та спецслужби наразі ретельно перевіряють усю вилучену комп'ютерну техніку та мобільні телефони 24-річного підозрюваного Міхала Оксінського.

Символіка на роботі та наслідування вбивць

За кілька місяців до скоєння нападу молодик регулярно відвідував інтернет-ресурси, присвячені норвезькому терористу Андерсу Брейвіку. Така цифрова активність змусила слідчу групу припустити пряму причетність фігуранта до ультраправих екстремістських рухів.

Паралельно детективи оглянули робоче місце Оксінського, де в його особистій шафці виявили незвичні написи та знаки. Значення знайдених символів наразі намагаються розшифрувати фахівці спецслужб.

У підозрюваного також знайшли прапор із зображенням гримучої змії на жовтому тлі. Цю символіку активно використовують певні ультраправі осередки у США.

Згідно з іншою версією, нападник тривалий час захоплювався історіями про серійних убивць. Слідчі припускають, що молодик міг навмисно копіювати резонансні криваві злочини, подробиці яких дізнавався зі ЗМІ та відкритих джерел.

Яка передісторія?

Мешканці Островця-Свентокшиського, де жив 24-річний Міхал Оксінський, розповіли про маловідомі подробиці життя його родини. Зокрема, сусіди згадали про великий сейф для зберігання зброї та незвичну поведінку хлопця незадовго до стрілянини в Кракові.

Нагадаємо, 7 листопада озброєний чоловік відкрив вогонь на Головній ринковій площі Кракова. Унаслідок нападу загинули шестеро людей, ще 16 отримали поранення. Згодом у помешканні нападника в Островці-Свентокшиському правоохоронці знайшли тіла його батьків і молодшої сестри з вогнепальними пораненнями.

Сам Оксінський помер у лікарні 9 листопада від тяжких травм, яких зазнав під час затримання поліцією.