Нагадаємо, що внаслідок стрілянини в "Крокусі" на місці виникла масштабна пожежа. Відомо, що є багато загиблих і постраждалих.
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Звинувачення української компанії зі сторони Росії
Слідчий комітет Росії звинуватив українську нафтогазову компанію "Бурісма Холдінгс" у фінансуванні терактів на території Росії.
Про це повідомляють російські ЗМІ.
Кошти, що надходили через нафтогазову компанію "Бурісма Холдінгс", що діє на території України, використовували для терактів у Росії,
– йдеться у повідомленні.
Особливу увагу приділили тому, що у цій компанії раніше працював син президента США Хантер Байден.
Що це за компаніяBurisma – приватна газовидобувна українська група. Компанія є єдиним у країні вертикально інтегрованим холдингом, що здійснює розвідку, видобуток, сервіс і продаж вуглеводнів. Група Burisma входить до трійки найбільших незалежних газовидобувників в Україні зі штаб-квартирою на Кіпрі.
Теракт у "Крокусі": останні новини
- У п'ятницю, 22 березня, у Підмосков'ї в "Крокус Сіті Холі" була стрілянина.
- В російських ЗМІ повідомлялося, що кількість загиблих внаслідок теракту склала 145 осіб.
- В російському міністерстві оборони повідомили, що після теракту зросла кількість охочих воювати. Упродовж 2 тижнів контракти підписали 16 тисяч чоловіків.
- Крім цього, Росія з усіх сил намагається звинуватити Україну й вигадує для цього нові способи. Так російські слідчі заявили, що у телефонах нападників начебто знайшли фотографії українського прапора.