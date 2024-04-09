Напомним, что в результате стрельбы в "Крокусе" на месте возник масштабный пожар. Известно, что есть много погибших и пострадавших.
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Обвинения украинской компании со стороны России
Следственный комитет России обвинил украинскую нефтегазовую компанию "Бурисма Холдингс" в финансировании терактов на территории России.
Об этом сообщают российские СМИ.
Средства, поступавшие через нефтегазовую компанию "Бурисма Холдингс", действующей на территории Украины, использовали для терактов в России,
– говорится в сообщении.
Особое внимание уделили тому, что в этой компании ранее работал сын президента США Хантер Байден.
Что это за компанияBurisma – частная газодобывающая украинская группа. Компания является единственным в стране вертикально интегрированным холдингом, осуществляющим разведку, добычу, сервис и продажу углеводородов. Группа Burisma входит в тройку крупнейших независимых газодобытчиков в Украине со штаб-квартирой на Кипре.
Теракт в "Крокусе": последние новости
- В пятницу, 22 марта, в Подмосковье в "Крокус Сити Холле" была стрельба.
- В российских СМИ сообщалось, что количество погибших в результате теракта составило 145 человек.
- В российском министерстве обороны сообщили, что после теракта возросло количество желающих воевать. В течение 2 недель контракты подписали 16 тысяч мужчин.
- Кроме этого, Россия изо всех сил пытается обвинить Украину и придумывает для этого новые способы. Так российские следователи заявили, что в телефонах нападавших якобы нашли фотографии украинского флага.