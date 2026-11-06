Тернопільського стрільця, який погрожував людям у магазині, взяли під варту без права застави

У п'ятницю, 6 листопада, в Тернополі суд обрав запобіжний захід 53-річному чоловіку, який напередодні захопив заручників у торговому закладі. Фігуранта відправили під варту без права внесення застави.

Йому загрожує до 7 років в'язниці. Про це повідомили в поліції Тернопільської області.

Що відомо про інцидент?

Слідчі Тернопільського районного управління поліції оголосили нападнику підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України. Чоловікові інкримінують незаконне позбавлення волі людей, погрозу правоохоронцям та хуліганство із застосуванням зброї.

Поліцейські з'ясували, що під час скоєння злочину 53-річний житель Тернополя перебував у стані алкогольного сп'яніння. За вчинені дії йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до семи років.

Наразі триває досудове розслідування під процесуальним керівництвом Тернопільської окружної прокуратури. Слідчі продовжують встановлювати всі обставини та деталі події.

Нагадаємо, подія трапилася у четвер, 5 листопада, в одному з магазинів Тернополя. Озброєний чоловік зайшов до торговельного закладу, заблокував жінку в магазині та почав погрожувати зброєю. У місті негайно оголосили спеціальну поліцейську операцію.

Під час перемовин правоохоронці відволікли нападника, завдяки чому заручники встигли втекти через службовий вихід. Після цього зловмисник підірвав предмет, схожий на гранату, і здійснив хаотичні постріли, проте бійці спецпідрозділу КОРД оперативно знешкодили його та затримали.