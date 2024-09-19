Є три важливі кроки: чи може стрілянина в Москві стати початком розколу Росії

Стрілянина в Москві біля офісу інтернет-магазину Wildberries – це звичайні бандитські розборки. Навряд чи вони наблизять розпад Росії. Але Україна може на це вплинути.

Про це 24 Каналу розповів керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок. Зараз мало сподівань на те, що Росія "захлинеться" в бандитських "розборках" на кшталт стрілянини в Москві. Все ж таки країна-агресорка вийшла з 90-х років.

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Як досягти розпаду Росії

Як наголосив Клочок, бандити в Росії, звісно, залишилися, але значно важливішими тепер є різні чиновники, які можуть красти гроші. Серйозні "розборки" тривають саме між тими, хто контролює бюджетні потоки.

Бандитські "розборки" навряд чи щось сколихнуть. Ви колись дивилися їхні фільми? Там завжди є бандити і кадри з в'язниці. Для багатьох в Росії перестрілка – прояв героїзму. Звісно, ці "розборки" викривають певні проблеми, які є. Але не вірю, що так вони перегризуть один одного. На місце одних прийдуть інші. Та й усе,

– сказав Клочок.

Історія з розпадом Росії може початися зовсім з іншого напрямку. Цей процес суттєво можуть наблизити удари вглиб по території країни-агресорки. Місцеві мають відчути, що таке війна, яку почав режим Путіна. Тут є три важливі кроки.

Удари вглиб Росії; знесення інфраструктурних об'єктів, які обслуговують ВПК; дестабілізація соціальної ситуації в Росії. Це і стане причиною внутрішніх процесів там. Вони справді можуть допомогти змінити в Росії владу на більш лояльну до України,

– вважає Клочок.

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