Роликами поділилися самі росіяни, які були у концертному залі, коли це сталося. Можна припустити, що їм вдалося вижити і покинути зал або ж вони відразу ж публікували по гарячому, щоб показати, що відбувається.

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Люди покидали концертний зал з криками під звуки пострілів

Але почнімо з відео, знятого з самого концертного залу. На ролику можна побачити перші секунди атаки та двох озброєних автоматами чоловіків. Вони були у масці, коли заходили до залу та здійснювали постріли. Можна побачити, що позаду них на вході лежать люди. Можна припустити, що вони загинули від обстрілів невідомих.

Двоє невідомих з автоматами увійшли у "Крокус Хол Сіті": дивіться відео

На цьому відео можна побачити, концертний зал, у якому досить багато відвідувачів зібралися. В якийсь момент чути постріл, який супроводжували крики людей. А ще через мить пострілів було вже кілька, що спричинило неабияку паніку. Люди почали кричати гучніше та намагатися покинути концертний зал, у якому вони буквально опинилися у пастці зловмисників.

Люди у паніці почали кричати після пострілів: дивіться відео

Звернімо увагу на те, що стрілянина сталася під час концерту групи "Пікнік". За наявною інформацією, загинули щонайменше 12 росіян, які прийшли послухати пісні гурту. Не виключаємо, що кількість жертв може зрости. На нашому телеграм-каналі можна побачити, як частині відвідувачів вдалося покинути концертний зал і втекти від зловмисників.

Але це ще не все. У цьому концертному залі "Крокус Хол Сіті", що у Підмосков'ї, ще й спалахнула пожежа. Їй передував вибух. За наявною інформацією, вже почав обвалюватися дах споруди. Разом з тим, усередині все ще перебувають люди. На нашому телеграм-каналі можна побачити, як палає цей концертний зал.

Повідомляють, що всередині будівлі перебувають близько 100 людей. Пожежники не можуть зайнятися ліквідацією полум'я. Вони очікують на те, коли прибуде спецназ.