На Одещині бабуся вистрілила у 5-річну онуку з пневматичної гвинтівки

В Одеській області 50-річна жінка випадково поцілила у свою онучку з пневматичної гвинтівки. За цим фактом розпочато кримінальне розслідування.

Подія сталася в одному з населених пунктів Ізмаїльського району. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на управління Нацполіції Одеської області.

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Що відомо про інцидент з пневматичною гвинтівкою

У неділю, 20 квітня, медики повідомили поліції про госпіталізацію дівчинки з пораненням нижньої щелепи та шиї. Її доставили до Одеської обласної дитячої клінічної лікарні.

Правоохоронці попередньо з'ясували, що бабуся постраждалої випадково поцілила в дівчинку, коли ховала пневматичну гвинтівку від онуків.

50-річна жителька одного з населених пунктів Ізмаїльського району вирішила переховати вдома від онуків пневматичну гвинтівку їхнього батька, та випадково здійснила постріл, поціливши у 5-річну онучку, яка була поруч,

– йдеться у повідомленні.

У поліції заявили, що певні обставини події встановлюються та призначено низку судових експертиз. Максимальне покарання за необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження становить позбавлення волі до двох років.

До слова, на Одещині матір побила однорічного сина, коли він плакав. Дитина померла у лікарні через травми. Суд обрав порушниці запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, їй загрожує чималий термін ув'язнення.