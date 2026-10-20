Стрілянина у Печерському ТЦК: нападнику повідомили про підозру

У Києві 20 жовтня оголосили підозру 41-річному чоловіку, який відкрив вогонь у Печерському ТЦК. Тепер нападнику загрожує довічне позбавлення волі.

Про це повідомили в Національній поліції.

Що відомо про стрілянину в ТЦК

Зловмисник отримав підозру одразу за трьома статтями:

закінчений замах на умисне вбивство двох або більше осіб у зв'язку з виконанням ними службового обов'язку;

посягання на життя працівників правоохоронного органу у зв'язку з виконанням ними службових обов'язків;

незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

Нагадаємо, подія сталася 19 жовтня близько 19:00. До приміщення Печерського районного ТЦК та СП доставили 41-річного киянина, який порушив законодавство про мобілізацію.

Перебуваючи всередині будівлі, чоловік раптово дістав прихований під одягом пістолет і здійснив щонайменше 7 прицільних пострілів у бік поліцейських та військовослужбовців.

Унаслідок стрілянини троє співробітників поліції та троє військовослужбовців ТЦК та СП дістали вогнепальні поранення.

Усіх потерпілих госпіталізували до медичного закладу. Двоє з них перебувають у тяжкому стані.

Правоохоронці затримали стрільця на місці події. Пістолет, який киянин зберігав без передбаченого законом дозволу, вилучили.

Під час подальшого обшуку квартири фігуранта поліцейські також виявили та вилучили іншу зброю і боєприпаси.

Стрілянина у Печерському ТЦК / Фото: поліція