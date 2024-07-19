На одеському "Привозі" сталася стрілянина: деталі інциденту

В Одесі біля місцевого ринку "Привоз" стався конфлікт. Під час нього поліцейські відкрили вогонь.

Інцидент стався зранку 19 липня. У Національній поліції розповіли деталі подій, що відбувалися на "Привозі".

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Стрілянина на "Привозі" в Одесі

Правоохоронці розповіли, що біля ринку "Привоз" патрульні зупинили автомобіль BMW, у водія якого згодом виявили ознаки наркотичного сп'яніння. Зазначається, що він поводився агресивно, лаявся, чинив супротив, а також пройти освідування відмовлявся.

Біля автівки правоохоронців зібрався натовп, який, як вказали у поліції, хотів допомогти затриманому чоловіку втекти. Одна з присутніх жінок вихопила в поліціянта пістолет і розірвала формений одяг.

У відповідь патрульний застосував до порушниці балончик із газом дратівливої дії, а також зробив попереджувальний постріл у повітря. Зазначається, що він використав його для виклику допоміжних сил. У поліції запевняють, що він діяв відповідно до законодавства.

Під час штовханини водій намагався втекти. Його, а також двох жінок доставили до відділення поліції.

Згодом в поліції додали, що вони кваліфікували дії учасників інциденту на "Привозі".

Так, слідчі кваліфікували інцидент як насильство щодо працівника правоохоронного органу. Там наголосили, що водія BMW та жінку, яка відібрала у патрульного зброю та розірвала формений одяг, затримано. Фігурантам готується повідомлення про підозру.



На "Привозі" в Одесі сталася стрілянина / Фото Національної поліції України

Крім того, стосовно водія, який порушив Правила дорожнього руху та відмовився проходити освідування на стан сп'яніння, складено адміністративний протокол за статтею 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення.