Діти злякалися, вчителі у шоці: у Росії без попередження провели навчання зі стрільбою в школі

В одній зі шкіл в російському Геленджику вирішили влаштувати навчання зі стрільбами. Щоправда, учнів не попередили про те, що до школи увірвуться силовики зі зброєю і стрілятимуть у стелю.

Про інцидент повідомляють російські ЗМІ, які називають себе опозиційними, інформує 24 канал. Учні школи перелякалися, коли силовики увірвалися і почали з автоматів стріляти у стелю.

Зверніть увагу На фронт їхати боїться: Путін влаштував жалюгідне шоу із стрільбою на полігоні під Москвою

Управління освіти каже, що все так і мало бути

Інцидент трапився 19 жовтня. У будівлю однієї зі шкіл Геленджика ввірвалися силовики, які імітували захоплення заручників. Через це діти дуже перелякалися, а вчителі були шоковані. Інциденту дала розголосу мама одного з учнів школи, яка висловила своє обурення такими діями, адже, за її словами, діти могли вистрибувати через вікна й зазнати травм або хтось міг отримати приступ епілепсії.

Однак це лише вершина айсбергу. Жінка звернулася у місцеве управління освіти, де їй сказали, що все так і було сплановано. Аргументи жахливі, мовляв, дитина має навчитися поведінки в таких ситуаціях. В управлінні ще й закинули жінці, що вона хоче, би її дитину застрелили, якщо вона проти таких "навчань".

Регіональні видання повідомляють, що всі вчителі нібито були проінформовані про такі навчання і з ними провели інструктаж, а учням нібито давали інструкцію через систему оповіщення про подальші дії.

Стрілянина в школі в Іжевську

Час від часу в російських навчальних закладах відбуваються теракти. Сценарій зазвичай схожий – приходить людина зі зброєю і відкриває вогонь.

26 вересня у місті Іжевськ в одній зі шкіл трапилося те ж саме. Випускний школи 1988 року народження Артем Казанцев, який стояв на обліку в психдиспансері, відкрив вогонь по учнях та працівниках.

Унаслідок стрілянини загинули 17 людей, серед яких 11 дітей. Однак пропагандисти знайшли "український слід" в трагедії. Центр протидії інформації відзначав, що російська пропаганда використовує трагедію з розстрілом дітей в удмуртській школі для просування наративу: "Україна – держава-терорист". Таким чином Росія виправдовує війну в Україні.

Цікаво – ексспівробітник СБУ про стрілянину в Іжевську: дивіться відео