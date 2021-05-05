Різанина на Тернопільщині за участю атовця: що відомо про загиблого нападника

У селі Глещава Тернопільської області вночі проти 2 травня ветеран війни, захищаючись від групи молодиків, смертельно поранив Володимира Воробця. Нападника поховали 4 травня у рідному селі Іванівка.

23-річний нападник помер від удару ножем та втрати крові. Невдовзі йому мало виповнитися 24 роки.

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Що відомо про Володимира Воробця

За даними видання, хлопець нібито був неконфліктний та веселий. Володимир – приватний підприємець. Він займався транспортними перевезеннями вантажів у службі доставки "Делівері".

Хлопець навчався в Іванівській школі, закінчив Львівський ліцей імені Героїв Крут. Згодом вступив у Тернопільський національний економічний університет. Воробець був захисником місцевої футбольної команди.

Відомо, що він балотувався у депутати Іванівської громади, однак достатню кількість голосів не набрав.

Видання також розповіло про 24-річного учасника АТО, на якого напав Володимир разом з друзями. Відомо, що хлопець пробув на війні 2 роки – служив у десантних військах.

Деталі інциденту на Тернопільщині

За даними поліції, Володимир разом з друзями приїхав у Глещаву на дискотеку. Там у 6 молодиків виник конфлікт з їх ровесником – місцевим ветераном АТО.

Відомо, що боєць зробив хлопцям зауваження, яке розізлило компанію. Щоб уникнути бійки АТОвець втік додому і зачинився у будинку.

Однак 6 хлопців приїхали додому до військового. Вони вирвали дверні ручки та вибили двері.

У будинку, крім бійця, перебувала його мати. Аби її захистити, хлопець взяв з собою ножа і вийшов до молодиків. Перед тим він подзвонив у поліцію.

Під час штовханини АТОвець випадково смертельно поранив Володимира Воробця.

У поліції відкрили кримінальну справу за умисне вбивство при перевищенні меж необхідної оборони. Хлопця посадили під цілодобовий домашній арешт.