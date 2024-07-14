В автівці чоловіка, якого підозрюють у замаху на Трампа, знайшли вибухові пристрої, – WSJ

На Дональда Трампа 13 липня в Пенсільванії намагався скоїти замах 20-річний Томас Метью Крукс. За попередніми даними, чоловік міг мати вибухові пристрої.

Журналісти The Wall Street Journal, з посиланням на власні джерела, зазначили, що вибухові пристрої підозрюваний у стрілянині у Дональда Трампа тримав у своєму автомобілі.

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Чоловік, що стріляв у Трампа, міг мати вибухівку в авто

Очевидці зазначили правоохоронцям, автомобіль, яким керував Томас Метью Крукс, був припаркований біля мітингу Трампа в Батлері, штат Пенсільванія, у суботу 13 липня.

У поліції повідомили, що отримали численні повідомлення про підозрілі пакунки поблизу місця, де перебував стрілок. Як наслідок, на місце події були направлені вибухотехніки.

Слідчі продовжували працювати до пізньої ночі, щоб забезпечити безпеку на місці події. Крім того, правоохоронці провели обшук у будинку підозрюваного та опитали членів його сім'ї.

Стрілок був одягнений у футболку з назвою ютуб-каналу зі зброєю

Журналісти NBC News також розповіли, що на фотографіях тіла підозрюваного у замаху на Трампа на даху біля мітингу Трампа видно людину, що лежить на даху зі скривавленою головою, в оточенні правоохоронців. Людина, яка стікає кров'ю, одягнена в сіру футболку з американським прапором на рукаві з частково затушованими друкованими літерами.

Зовнішній вигляд і написи на футболці відповідають вигляду футболки, яка все ще продається на вебсайті ютуб-каналу з вогнепальної зброї Demolition Ranch.

Після того, як фотографії та припущення почали поширюватися в Інтернеті в суботу ввечері, Demolition Ranch та його засновник опублікували в соціальних мережах публікацію, поширивши фотографії та написавши: "Що це в біса".

У Demolition Ranch понад 11 мільйонів підписників на ютубі, де канал часто публікує відео про різні види вогнепальної зброї. Це частина великої мережі каналів на ютубі, присвячених тестуванню зброї.

Видання також показало відео з тілом ймовірного стрілка на даху будівлі поблизу місця, де люди зібралися на мітинг Трампа.