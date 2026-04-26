Може бути постановка, – експерт-міжнародник назвав цікаві нюанси в "замаху" на Трампа

25 квітня Дональда Трампа та першу леді Меланію Трамп терміново евакуювали з вечері асоціації кореспондентів Білого дому, яка проходила у готелі Washington Hilton. Все через те, що озброєний чоловік почав стріляти по співробітниках служби безпеки. Відкритим залишається питання, чи слід розцінювати це замахом на лідера США.

Про це в етері 24 Каналу зазначив політолог, експерт-міжнародник Максим Несвітайлов, додавши, що це має встановити слідство, адже випливає багато нюансів.

Дивні деталі довкола "замаху" на Трампа

На думку політолога, стрілянина, яка сталася в готелі Washington Hilton, виглядає максимально дивно і незрозуміло з багатьох причин. Він вказав на те, що цей захід є щорічним, тобто був запланований. Трамп не опинився там випадково, це не була зустріч десь посеред вулиці. Тобто проводилась безпекова робота, відповідна підготовка.

Є відео з камер спостереження як цей шкільний вчитель, озброєний до зубів, просто пробігає між працівниками Секретної служби, й тільки потім навздогін вони починають стріляти. Я не прихильник конспірологічних теорій, але в цій ситуації все виглядає надзвичайно дивно,

– вважає Несвітайлов.

Зі слів експерта-міжнародника, теорія про те, що це спланована піар-акція Дональдом Трампом буде користуватись популярністю. Адже, як наголосив Несвітайлов, в американського президента наразі ситуація з рейтингами кепська. Тому треба викликати єднання. Як відомо, війна в Ірані, яку продовжує Трамп, серед американського суспільства підтримки не викликає.

Навіть якщо цей замах не організували, то допустили, аби він стався задля того, аби підвищити Трампу рейтинг. Або ми маємо прийняти ту дійсність, що Секретна служба президента США складається з абсолютних невігласів, які не вміють виконувати свої обов'язки,

– озвучив Несвітайлов.

Політолог звернув увагу і на дивні слова прессекретарки Білого дому Керолайн Левітт, яка напередодні цього заходу озвучила, що на цій вечері кореспондентів "буде весело і будуть постріли". Зі слів Несвітайлова, ще лише додає дивності довкола цього випадку в готелі Washington Hilton.

"Прямих доказів, що це була постановка – немає, але складається стійке враження і на це вказує багато фактів, що це може бути саме постановка. Такі заходи плануються за місяці, Секретна служба згідно з протоколом тижнями має стежити за цим готелем, знати всі входи й виходи, а всі, хто туди заселяється, мають проходити додатковий контроль, бо це ж подія за участю перших осіб держави", – наголосив Несвітайлов.

До відома! Біля готелю Washington Hilton у 1981 році була спроба вбити тодішнього лідера США Рональда Рейгана. Це сталося через два місяці після того як він вступив на посаду президента. Замах скоїв Джон Гінклі-молодший, він вистрілив шість разів. Тоді Рейган та його супроводжуючі отримали поранення.

Що ще відомо про інцидент у Washington Hilton?