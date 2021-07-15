Закарієв – чемпіон України з вільної боротьби (2013, 2016 2017 та 2020 років) чеченського походження. А, власне, факт стрілянини – це данина давній традиції чеченських весіль.
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Стріляти почав, як свідчать дані різних телеграм-каналів, гість весілля Магомеда Закарієва Кирило Крамаренко. У мережі вже навіть з'явилося відео з вибаченнями за такий вчинок.
Що відомо про Магомеда Закарієва, на весілля в якого сталася стрілянина
- Магомед Закарієв народився в Одесі. Туди його родина переїхала з Чечні, з Грозного.
- Його батько – герой Чечнської війни Ахмед Закарієв, загинув у боях із росіянами у 2000 році.
- В Україні Магомед Закарієв займається головно спортом – із 7 років.
- Вигравати у турнірах, серед яких і міжнародні, почав ще в дитинстві.
- Освіту здобув у Міжнародному гуманітарному університеті.
Магомед Закарієв у 2016 / Фото islam.in.ua
Підозрюваного затримали, його можуть ув'язнити аж на 7 років
- Як пише "Страна", стріляли у Фонтанці в повітря – з карабінів АК (не плутати з автоматами, які є бойовою зброєю, і в цивільних їх бути не може).
- Відео залетіло до соцмереж, його побачила поліція (про що сама й повідомила), і учасників правопорушення затримали просто в ресторані "Море". Там святкували чеченське весілля якраз Магомеда Закарієва.
- Спершу поліція всіх учасників інциденту опитала, але затримувати не стала. Зброю вилучили, кримінальне провадження за статтею про хуліганство – розпочали.
- Згодом стало відомо, що 22-річного підозрюваного у скоєнні стрілянини затримали. У разі доведення його провини у суді чоловікові загрожує ув'язнення строком на 3 – 7 років.
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