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      Стрілянина в 5-річного хлопчика на Київщині: у дитини повністю роздроблений череп

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      Бабуся пораненого 5-річного хлопчика розповіла про його стан
      Бабуся пораненого 5-річного хлопчика розповіла про його стан / Колаж 24 канал

      Поранений з пістолета у Переяславі-Хмельницькому 5-річний хлопчик перебуває у дуже складному стані. Його черепна коробка повністю роздроблена.

      5-річний хлопчик потрапив напередодні до реанімації потрапив з вогнепальним пораненням голови, йому зробили операцію. Підозрюють, що в дитину стріляли 2 поліцейських, які на той момент були п’яними. Їх вже затримали. Самі ж правоохоронці переконували, що хлопчик підсковзнувся і впав.

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      "Лікарі не відходять від нього ні на секунду. Вони нічого не можуть сказати навіть на півгодини наперед. Дуже тяжкий стан у дитини. Ми вже не витримуємо", – розповіла "Громадському" бабуся хлопчика Олександра Тлявова.

      Наразі невідомо, скільки грошей надалі знадобиться на лікування дитини. Наразі гроші жертвують небайдужі.

      Черепна коробка повністю роздроблена. Куля відрекошетила, побила усю черепну коробку і застрягла в мозку. Її не можуть дістати і вона, певно, там так і залишиться. Зробили трепанацію, прибрали всі ці кістки і повністю все повичищали. Я так розумію, що голова зараз відкрита, щоб набряку сильного не було,
      – розповіла бабуся пораненого хлопчика.

      Щодо ймовірної причетності поліції до поранення дитини, то бабуся хлопчика сказала, що йде слідство.

      "Начальник нашого райвідділу приїжджав до реанімації до нас і казав, що вони визнають вину, але вони такі п’яні, що не знають, хто це зробив. Вони були без свідомості п’яні. Просто розважалися", – розповіла Тлявова.

      Вона переконана, що винуватці інциденту обов’язково потраплять до в’язниці.

      "Ми не допустимо, щоб вони вийшли чи під заставу, чи щоб взагалі їх виправдали. Такого виправдання немає. Я ще розумію, якщо аварія. Але просто напитися і таке зробити...", – наголосила бабуся хлопчика.

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      Теги: Новини України Кримінальні новини Розслідування Поліція Новини Києва Діти і неповнолітні
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