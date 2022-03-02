Стріляють по школах, магазинах, пекарнях: путінські війська показали, як "захищають" Донбас

У Нацполіції розповіли про ситуацію на Донбасі за останню добу. Дані відомства наочно показують, як насправді "захищають" регіон війська агресора.

На своєму телеграм-каналі Національна поліція поділилася актуальною інформацією щодо ситуації на Донеччині. Повідомляється про трьох убитих людей, ще 22 – поранені.

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Окупанти обстрілюють житлові будинки на Донбасі

Скільки б росіян не годували брехнею про захист мирного населення та боротьбу з українськими військовими, від рук окупанта все частіше страждає саме мирне населення. За останню добу на Донбасі постраждали 25 осіб – троє з них загинули.

Не нехтували російські окупанти обстрілами житлових будинків, двох шкіл, хлібопекарні, магазину та комунальних підприємств. Усе це, ясна річ, важливі стратегічні військові об'єкти.

У Нацполіції підкреслили, що ворог обстрілював 17 населених пунктів. За попередніми даними, пошкоджено щонайменше 36 будівель.

У селищі міського типу Старий Крим зруйнували 46 школу та хлібопекарню.

У Маріуполі війська окупанта поцілили у комунальне підприємство, школу, а також крамницю у центрі міста.

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