Приїзд Герасімова та наміри Путіна: ексклюзивний стрім Фейгіна на 24 каналі

На ютубі 24 каналу – стрім телеведучої Андріани Кучер та російського правозахисника Марка Фейгіна. Зокрема вони обговорять перебіг війни в України та наміри російського диктатора Путіна.

Одна з головних тем цієї онлайн-зустрічі – приїзд на окуповані території України начальника ворожого генштабу Валерія Герасімова, який прибув, щоб "перевірити війська".

Зверніть увагу Путіну вказали на його місце, з нього глузують, – Фейгін про тролінг з боку Джонсона

Крім того, Андріана Кучер та Марк Фегін поспілкуються про те, що президент Росії Володимир Путін шукає зброю для продовження ведення війни в Україні, а також хоче ще більше зблизитися зі своїм політичним сателітом – Білоруссю.

Трансляція на ютубі 24 каналу розпочнеться 2 липня о 20:30. Переглянути її можна за посиланням.

Ексклюзивний стрім Кучер та Фейгіна на ютубі 24 каналу: дивіться відео

Попередні заяви Фейгіна на 24 каналі