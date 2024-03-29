Стрийщина знову була під загрозою атаки: багато ракет летіло на Львівщину

Російські військові завдали ракетного удару по Україні у ніч проти 29 березня. Моніторингові канали та місцева влада повідомляли, що ракети летіли на Стрий.

Російські військові продовжують ракетний терор мирного населення України. Ворог знову цілиться в об'єкти енергетичної та критичної інфраструктури. Відомо, що частина крилатих ракет, запущених окупантами, летіла у напрямку Стрия.

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Частина ракет летіла на Львівщину

Близько 5 ранку стало відомо, що російські ракети полетіли на Львівську область. Так, о 04:58 глава Львівської ОВА Максим Козицький сповістив про те, що летять "Кинджали" у напрямку регіону. Через три хвилини уточнив, що на Стрий.

Вже о 05:07 Максим Козицький зазначив, що у повітряному просторі Львівщини ще є ракети. Через кілька хвилин уточнив, що наразі вони змінили курс у напрямку Тернопільської області. Водночас закликав мешканців не покидати безпечних місць.

О 05:22 сповістив про групу крилатих ракет, які з Рівненщини летіли на Львівщину. А ще через кілька хвилин уточнив, що вони також курсують у напрямку Стрийщини.

Російські військові неодноразово обстріюють Стрий. Ворог б'є по ньому як крилатими ракетами, так і "Шахедами" та аеробалістикою.

Близько пів на 6 також стало відомо про вибухи, які пролунали в Івано-Франківській області. Під ударом міг бути Бурштин. Практично відразу ж місцеві мешканці сповістили, що в області спостерігають різкі стрибки в електромережі.

Уночі росіяни атакували Стрийщину "Шахедами"