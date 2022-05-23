У Стрию на Львівщині невідомі облили зеленкою священника УПЦ МП

У Стрию, на Львівщині, невідомі облили зеленкою священника під час богослужіння. Отець належить до Української Православної Церкви Московського патріархату, яка підтримала війну Росії проти України.

Інформацію про інцидент поширила також донька священника, яка не написала про очевидні причини такого вчинку. Відбулось все 22 травня.

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Священника УПЦ МП облили зеленкою

22 травня 2022 року у Воскресенському храмі Стрия Львівської області настоятелю протоієрею Володимиру Мандзюку вилили зеленку на обличчя прямо під час Божественної літургії,

– написала його донька Богдана.

Також жінка обурилась та написала, що це її "крик душі".

"Що робиться в нашій країні. Це мій батько отець Володимир, священник УПЦ у місті Стрий. Сьогодні під час церковного Богослужіння йому вистрілили в обличчя зеленкою так звані націоналісти, які захоплюють наші храми", – поскаржилась Богдана.

Вона також перелічила, скільки всього нібито "роблять" отці московського патріархату: "Наші батюшки моляться за наших воїнів, за нашу країну, ми молимося церковно-слов'янською мовою, допомагаємо чим можемо: грошима, гуманітарною допомогою".

Дочка священника пригрозила людям Богом: "Схаменіться, Бог поругаємий не буває. Кожен з нас за все дасть відповідь перед Богом".

Натомість у своєму дописі жінка не згадала, що її батько належить до церкви, яка підпорядковується Московському патріархату.

І не писала, що саме російський патріарх Кирил у березні 2022 року благословив бійців держави-агресорки на війну проти України. Російські ж окупанти чинять в Україні очевидно не по-християнськи – вони вбивають, викрадають, катують, ґвалтують невинних людей та дітей.

Влада досі не заборонила приналежність УПЦ до Російської православної церкви

Диякон Православної Церкви України Іван Петрущак зауважив, що досі влада не заборонила зв'язок РПЦ із "УПЦ" МП і це шкодить як самій "УПЦ" московського патріархату, так і владі.

Володимир Мандзюк постраждав за "русский мир". Не за Церкву, не за Христа, не через любов до України, а через любов до Московського патріархату,

– пояснив Петрущак.

Додав, що російська церква брехатиме нібито їхній отець постраждав за Христа, або віру православну, але це щонайменше маніпуляція. Іван Путрущак припустив, що цього отця ніхто б не ображав, якби він перейшов у Православну Церкву України.

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Останні інциденти, що стосуються російської церкви

14 березня патріарх Кирил після літургії на свято Торжества православ'я у Москві благословив російську армію на війну проти України. Також він подарував командувачу Росгвардії Віктору Золотову ікону. Останні запевнив патріарха, що якнайшвидше зламає опір України.

Згодом в Україні церкви почали виходити з-під московського патріархату. Саме тому в травні 2022 року у Бориславі на Львівщині місцева влада заборонила діяльність УПЦ МП. Відповідне рішення набуде чинності вже 1 червня.

4 травня діяльність московського патріархату заборонили у Конотопі, що на Сумщині. У міськраді Конотопа заявили, що між ворогом і його агентом немає різниці.

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