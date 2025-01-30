Підліток впав з 15-метрового моста в річку на Львівщині

Напередодні, ввечері 29 січня, у Стрию підліток впав з моста в річку. Юнак зазнав травм. Його госпіталізували.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДСНС у Львівській області.

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Підліток впав з моста у Стрию

Так, о 20:26 рятувальники отримали повідомлення, що в Стрию на вулиці Болехівській неповнолітній впав з моста висотою близько 15 метрів у річку.

Травмованого юнака на ношах транспортували до карети швидкої. Його госпіталізували.

У ДСНС також уточнили, що хлопчик 2011 року народження.

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