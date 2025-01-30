30 січня 2025, 11:40
Підліток впав з 15-метрового моста в річку на Львівщині
Основні тези
- У Стрию 29 січня підліток впав з моста в річку.
- Травмованого хлопчика госпіталізували.
Напередодні, ввечері 29 січня, у Стрию підліток впав з моста в річку. Юнак зазнав травм. Його госпіталізували.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДСНС у Львівській області.
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Підліток впав з моста у Стрию
Так, о 20:26 рятувальники отримали повідомлення, що в Стрию на вулиці Болехівській неповнолітній впав з моста висотою близько 15 метрів у річку.
Травмованого юнака на ношах транспортували до карети швидкої. Його госпіталізували.
У ДСНС також уточнили, що хлопчик 2011 року народження.
Батько з сином впали на квадроциклі в річку
- Зауважимо, 19 січня у Стрийському районі батько з 8-річним сином впали в річку на квадроциклі.
- Поліцейські встановили, що ДТП сталася близько 18:15 у селі Завадка. Водій квадроцикла не впорався з керуванням. Внаслідок цього транспортний засіб перекинувся та впав у річку.
- На жаль, врятувати хлопчика не вдалося. Дитина померла у кареті швидкої.
- Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за статтею "Порушення правил безпеки дорожнього руху".