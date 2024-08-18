Росія відправляє в Курську область строковиків з усієї Росії. Хоча раніше російський диктатор Путін обіцяв, що нібито вони не братимуть участі в бойових діях.

Варто зауважити, що на Курщині під час заходу ЗСУ також були строковики, яких й взяли в полон українські військові. Наразі представник російської громадської організації "Идите лесом", яка допомагає росіянам уникнути мобілізації та участі у війні проти України, каже, що люди нажахані.

Дивіться також Бійці 225 ОШБ взяли в полон російського командира роти та показали кадри втечі окупантів

Що відомо про перекидання строковиків

Ми завалені проханнями й ледве встигаємо. Це почалося в деяких регіонах, але зараз зрозуміло, що призовників мобілізують з усієї Росії,

– заявив Іван Чувілаєв.

Старша наукова співробітниця Фонду Карнегі за міжнародний мир Дара Масікот розповіла, що першою силою на Курському напрямку були:

прикордонні війська ФСБ,

бійці Ахмата з Чечні,

місцеві сухопутні підрозділи, виведені з Московського або Ленінградського військових округів.

Тепер вони залучили додаткові сили, підпорядковані Ленінградському та Московському військовим округам, частина з них – строковики,

– пояснила Масікот.

Військові аналітики та російські провоєнні соціальні мережі пишуть, що Москва, ймовірно, перекинула на Курщину декілька батальйонів з України, включаючи Харківську, Луганську та Запорізьку області.

Також Міноборони Литви писало, що росіяни передислокували війська з Калінінградської області. Проте Росія в основному не перекидала сили в Донецькій області.

Видання пише, що темпи просування ЗСУ на Курщині минулого тижня сповільнилися, та українські військові далі просуваються на декілька кілометрів на день вглиб території Росії. Водночас Путін не бажає перекидати значні ресурси з України.

Путін сподівається стримати просування України переважно силами строковиків. Але чи зможуть вони відкинути українські війська? Сумніваюся,

– заявив російський військовий аналітик Юрій Федоров.

Він пояснює, що:

різні контингенти, які Росія зібрала в Курській області, не мали досвіду спільних дій і не мали часу вчитися;

навіть після прибуття підкріплення минулого тижня російських сил в регіоні залишалося значно менше, ніж українських, хоча Росія має підтримку з повітря.

Позаштатний старший науковий співробітник Центру аналізу європейської політики Павло Лузін стверджує, що у Росії є 300 тисяч осіб строковиків, які є чи не єдиним значним резервом, доступним Кремлю.

Іван Чувілаєв пояснив, що наразі у Росії призовників змушують підписувати контракти, а документи підробляють, щоб виглядало так, ніби вони служать давно. Адже, за російськими законами, строковиків можуть направити в зону бойових дій тільки тоді, коли вони прослужили понад 4 місяці та мають спеціальні навички.

Але закон можна легко порушити,

– пише видання.

Дивіться також Перекинули лише одну четверту: скільки окупантів має бути на Курщині, щоб відбити наступ ЗСУ

Представник російської громадської організації "Идите лесом" розповів, що:

за даними організації, з військової частини у Ленінградській області у Курську перекинули понад 250 осіб;

вони отримали запити щодо військовозобов'язаних щонайменше з 10 частин, тож можна сказати, що перемістили орієнтовно 1000 осіб.

Також на російському сайті Change.org з'явилося декілька петицій від матерів строковиків, які нагадують Путіну про його обіцянку не залучати їхніх дітей до бойових дій та вимагають вивести їх з Курської області.