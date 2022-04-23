Структуру нового світового порядку визначатиме Україна, – Піонтковський

Після закінчення війни Росії проти України у світі буде нова архітектура безпеки. Водночас новий світовий порядок визначатиме саме українська сторона.

Про це розповів російський публіцист Андрій Піонтковський в ефірі 24 каналу.

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За його словами, такі зміни відбуваються після будь-якої світової війни. Однак кожного разу саме держава-переможниця визначає структуру нового світового порядку.

Після цієї війни однією з перших, якщо не першою державою-переможницею, буде Україна,

– наголосив публіцист.

Варто зауважити, що з початку повномасштабного вторгнення в Україну російська сторона зазнає значних втрат. Станом на 23 квітня, на війні загинули щонайменше 21 600 російських окупантів. Крім того, ЗСУ знищили тисячі одиниць ворожої техніки.

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