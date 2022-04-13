Стрункі ряди окупантів замість параду крокують у пекло, – Зеленський про "план" Путіна

Після цинічного вторгнення Росії в Україну минув вже 48 день. Українські захисники завдають ворогам нищівних втрат, тож замість парадів окупанти крокують у пекло.

Про це розповів президент Володимир Зеленський, повідомляє 24 канал. Він нагадав, що Росія планувала захопити Україну за 48 годин, однак вона продовжує отримувати гідну відсіч й після понад півтора місяця від початку війни.

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Росіяни планували влаштувати парад у Києві, а натомість крокують у пекло

Президент зауважив, що варто згадати про те, що російське керівництво сподівалося побачити переможний парад на Хрещатику вже за кілька днів після 24 лютого.

А бачить щодня стрункі ряди окупантів, яких наші захисники відправляють у пекло. За 48 годин, які розтягнулися вже на 48 днів, російська армія вийшла на рівень незворотних втрат вищий, ніж Радянський Союз за 10 років війни в Афганістані. Вищий, ніж Росія – за 2 війни в Чечні,

– зауважив Зеленський.

Глава держави додав, що загальний список "двохсотих" для країни-терористки вже дуже скоро досягне позначки 20 тисяч.

"Буквально днями, якщо вже сьогодні ввечері. А що потім? 30 тисяч убитих? 40 тисяч? Сьогодні в Росії вкотре прозвучало, що їхня так звана "спецоперація" нібито йде за планом. Але, якщо чесно, ніхто на світі не розуміє, як взагалі міг з'явитися такий план", – додав Зеленський.

Президент не розуміє, як міг з'явитися план, який передбачає загибель десятків тисяч власних солдатів трохи більше, ніж за місяць війни, та хто міг його затвердити.

"І який фінальний рівень своїх втрат для цієї людини прийнятний? Десятки чи все-таки сотні тисяч загиблих росіян?", – зазначив Зеленський.

Президент підсумував, що кількість убитих мирних українців, очевидно, нікого не турбує у Москві. Там заявляють, що буцімто роблять усе заради Донбасу. Проте з часів Другої світової війни Донбас не бачив такої жорстокості за такий короткий час, як після вторгнення Росії в Україну.

Дивіться звернення Володимира Зеленського:

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