Сценарій великої війни з Україною відкладається
22 лютого 2022 , 17:29Читать новость на русском
Джерело:фейсбук Іллі Яшина
Дума визнала незалежність псевдореспублік Донбасу. Проголосували одностайно: не знайшлося жодного депутата, кому б вистачило мужності виступити проти.
Чим обернеться ця путінська авантюра? Коротко давайте зафіксуємо кілька важливих моментів.
Не проґавте Нам відкрито сказали, що почалася війна: орки прямо зараз підуть на Маріуполь
Що накоїв Путін
- Путін фактично скасував мінські угоди. Це радикальний розворот: ще кілька днів тому він переконував Макрона, що альтернативи цим угодам немає, вони є непорушними. Тепер їх сам знищив.
- Сенс цього маневру в тому, щоб змусити Захід (насамперед США) до нових переговорів щодо структури європейської безпеки. Оскільки мінські угоди пішли в історію, необхідно домовлятися наново. Якщо західники ухилятимуться, Путін продовжить шантажувати війною.
- Кремль не став приймати так звані "ЛНР" та "ДНР" до складу Росії. Йому ці території необхідні виключно як важіль тиску на Захід. Регіон остаточно перетворюється на розмінну монету у великій геополітичній грі. На людей, які там живуть, Путіну начхати.
- По суті, Донбас занурюється у сіру зону, де немає правового поля та легальної політики. Регіон опиниться у повній ізоляції і при цьому тотально залежатиме від російських грошей. Міжнародної суб'єктності не отримають, але й повноцінними суб'єктами РФ теж стануть. Це все вдарить насамперед по людях, які в найближчому майбутньому так і не зможуть повернутися до нормального життя.
Путін знищив мінські домовленості та спровокував економічну кризу / Фото Getty Images
Важливо Путін втратив Україну остаточно
- Ну і важливо розуміти, що Путін спровокував велику економічну кризу, яку доведеться розхльобувати всім громадянам Росії. У нас і так з 2014 року послідовно знижується рівень доходів, і цей процес продовжиться. На нас чекає знецінення рубля, зростання цін на всі основні продукти, комунальні тарифи, а також скорочення соціальної підтримки з боку держави. Простіше кажучи: життя стане дорожчим, а люди біднішими
- Єдина гарна новина (якщо взагалі доречно говорити "хороша новина" у такій ситуації) у тому, що сценарій великої війни з Україною, як мінімум, відкладається на невизначений термін. Хоча ризики все одно зберігаються, звісно.
Інші країни теж мали свої псевдореспубліки, як на Донбасі: дивіться відео