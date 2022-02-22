Сценарій великої війни з Україною відкладається

22 лютого 2022 , 17:29
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Ілля Яшин

Джерело:

фейсбук Іллі Яшина

Дума визнала незалежність псевдореспублік Донбасу. Проголосували одностайно: не знайшлося жодного депутата, кому б вистачило мужності виступити проти.

Чим обернеться ця путінська авантюра? Коротко давайте зафіксуємо кілька важливих моментів.

Не проґавте Нам відкрито сказали, що почалася війна: орки прямо зараз підуть на Маріуполь

Що накоїв Путін

  1. Путін фактично скасував мінські угоди. Це радикальний розворот: ще кілька днів тому він переконував Макрона, що альтернативи цим угодам немає, вони є непорушними. Тепер їх сам знищив.
  2. Сенс цього маневру в тому, щоб змусити Захід (насамперед США) до нових переговорів щодо структури європейської безпеки. Оскільки мінські угоди пішли в історію, необхідно домовлятися наново. Якщо західники ухилятимуться, Путін продовжить шантажувати війною.
  3. Кремль не став приймати так звані "ЛНР" та "ДНР" до складу Росії. Йому ці території необхідні виключно як важіль тиску на Захід. Регіон остаточно перетворюється на розмінну монету у великій геополітичній грі. На людей, які там живуть, Путіну начхати.
  4. По суті, Донбас занурюється у сіру зону, де немає правового поля та легальної політики. Регіон опиниться у повній ізоляції і при цьому тотально залежатиме від російських грошей. Міжнародної суб'єктності не отримають, але й повноцінними суб'єктами РФ теж стануть. Це все вдарить насамперед по людях, які в найближчому майбутньому так і не зможуть повернутися до нормального життя.

Путін знищив мінські домовленості та спровокував економічну кризу / Фото Getty Images

Важливо Путін втратив Україну остаточно

  1. Ну і важливо розуміти, що Путін спровокував велику економічну кризу, яку доведеться розхльобувати всім громадянам Росії. У нас і так з 2014 року послідовно знижується рівень доходів, і цей процес продовжиться. На нас чекає знецінення рубля, зростання цін на всі основні продукти, комунальні тарифи, а також скорочення соціальної підтримки з боку держави. Простіше кажучи: життя стане дорожчим, а люди біднішими
  2. Єдина гарна новина (якщо взагалі доречно говорити "хороша новина" у такій ситуації) у тому, що сценарій великої війни з Україною, як мінімум, відкладається на невизначений термін. Хоча ризики все одно зберігаються, звісно.

Інші країни теж мали свої псевдореспубліки, як на Донбасі: дивіться відео

 

Автор: Ілля Яшин