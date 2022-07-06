Встигли випустити, – військовий експерт назвав найефективнішу зброю українського виробництва

Поки наші Збройні Сили чекають на ленд-ліз, вони вимушені воювати з тим, що є. На щастя, Україна мала і свою потужну зброю. Хоч і не в достатній кількості.

Потужна українська зброя

Про це 24 каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. Він оцінив, яка зброя показала себе найкраще в бою.

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На сьогодні найефективніше проявив себе на фронті протитанковий ракетний комплекс "Стугна". Він отримав доволі масове застосування, але ми його встигли випустити,

– сказав Жданов.

Також дуже добре використовувалась в бою протикорабельна ракета "Нептун", що потопила крейсер "Москва". Однак, на жаль, станом на сьогодні її вже немає у готовому вигляді.

А трійку найефективнішої зброї українського виробництва закриває "Вільха-М" – боєприпас до реактивної системи залпового вогню. Цікаво, що за точністю він не поступається американським HIMARS, а за дальністю ефективніший ще на 50 кілометрів.

Однак наші запаси закінчились. Жданов наголосив, що ще жодна країна не змогла протриматись проти росії на власних запасах так довго, як це зробила українська армія.

Львівські бійці "Стугною" привітали ворожий МТЛБ-100, переповнений окупантами

Українські захисники вкотре показали якісне знешкодження окупантів. Вони комплексом "Стугна-П" ліквідували не лише техніку ворога, а й кількох окупантів, які вирішили їхати на корпусі.

Захисники вразили протитанковим ракетним комплексом багатоцільовий броньований тягач МТЛБ-100.

Раніше таким же ПТРК знищили танк окупантів на Миколаївському напрямку. Про це повідомили в 36 окремій бригаді морської піхоти.

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