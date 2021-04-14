Створення баз НАТО на території України, – Яковенко сказав, що може зупинити агресію Росії

Концентрація російських військ біля кордонів України стає все небезпечнішою. Тому держава повинна захистити себе.

В цьому їй може допомогти Організація Північноатлантичного договору. Таку думку в ефірі висловив російський журналіст Ігор Яковенко.

Варто прочитати США можуть розглянути питання розміщення військ в Україні, – Вершбоу

Розв ' язання проблеми – бази НАТО в Україні

За його словами, об'єм угрупувань Росії біля України нагадує кількість військ Другої світової війни.

Розв'язання цієї проблеми – загрози російської агресії – це створення баз НАТО на території України і поступове, попри всі проблеми і суперечки. входження держави в Альянс,

– зазначив Яковенко.

Путін не зазіхає на країни Балтії

Він зауважив, що безумовно очільник Кремля Володимир Путін не зазіхає і не зазіхне на країни Балтії, попри те, що вони територіально менші і малоозброєні. "Бо там НАТО. Це бар'єр для Путіна", – сказав журналіст.

Україна повинна зміцнити відносини з НАТО

На думку Яковенка, нараз великі надії на те, що держави НАТО зрозуміють, що Україна – це майданчик, який захищає їх від російської агресії.



Де розташовані війська Росії біля кордонів України / Інфографіка 24 каналу

Водночас Україна повинна закріпити своє озброєння та зміцнити перемовини з країнами Альянсу, зокрема з Туреччиною та США.

"Це той напрямок, яким Україна повинна йти, щоб захистити себе. Це стане реальним знаком для Росії, що для неї це не буде просто "прогулянка", – він додав.

Ігор Яковенко розповів, що може зупинити Росію: дивіться відео