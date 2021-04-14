Створення баз НАТО на території України, – Яковенко сказав, що може зупинити агресію Росії

Концентрація російських військ біля кордонів України стає все небезпечнішою. Тому держава повинна захистити себе.
Джерело:24 канал
В цьому їй може допомогти Організація Північноатлантичного договору. Таку думку в ефірі висловив російський журналіст Ігор Яковенко.
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Розв'язання проблеми – бази НАТО в Україні
За його словами, об'єм угрупувань Росії біля України нагадує кількість військ Другої світової війни.
Розв'язання цієї проблеми – загрози російської агресії – це створення баз НАТО на території України і поступове, попри всі проблеми і суперечки. входження держави в Альянс,
– зазначив Яковенко.
Путін не зазіхає на країни Балтії
Він зауважив, що безумовно очільник Кремля Володимир Путін не зазіхає і не зазіхне на країни Балтії, попри те, що вони територіально менші і малоозброєні. "Бо там НАТО. Це бар'єр для Путіна", – сказав журналіст.
Україна повинна зміцнити відносини з НАТО
На думку Яковенка, нараз великі надії на те, що держави НАТО зрозуміють, що Україна – це майданчик, який захищає їх від російської агресії.
Де розташовані війська Росії біля кордонів України / Інфографіка 24 каналу
Водночас Україна повинна закріпити своє озброєння та зміцнити перемовини з країнами Альянсу, зокрема з Туреччиною та США.
"Це той напрямок, яким Україна повинна йти, щоб захистити себе. Це стане реальним знаком для Росії, що для неї це не буде просто "прогулянка", – він додав.
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