Створення ефективної системи протиповітряної оборони має стати національною ідеєю

Говорять, що Україні не вистачає великої національної ідеї. Не знаю, як з великою, але мала національна ідея очевидна: створення системи протиповітряної оборони.

Система протиповітряної оборони зробить повномасштабний російський наступ занадто дорогим для будь-якого російського уряду.

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Чому саме вона?

Без домінування в повітрі повномасштабний наступ росіян буде мати непідйомну військову і політичну ціну для Кремля. За останні роки українська армія перетворилася в потужну силу, впоратися з якою з прийнятними втратами без тотальної переваги в повітрі не є реалістичним. Але створення сучасної протиповітряної оборони настільки дорогий проєкт, що без тотальної підтримки українського суспільства реалізувати його буде вкрай складно.

Ціль, яку можна реалізувати в середньостроковій перспективі, але підтримка якої буде актуальної щонайменше найближчі сто років. Ми ж не віримо, що наступний президент Росії буде добрим пухнастим лібералом?

Конкретна ціль, з конкретною ціною і строками, а о прогресі може щорічно звітуватися кожен уряд.

Зрозуміла всім від патріотів до байдужих до всього на світі: не хочеш, щоб одного разу твою домівку, дорогу на роботу чи гіпстерську кав'ярню розбомбили? Підтримай протиповітряну оборону.

Тягне за собою купу інших необхідних державі реформ. Адже це суперціль, яка потребує величезної інвестиції грошей, а відтак потужної економіки. А для потужної економіки потрібні реформи. Ефективна бюрократія, щоб протиповітряну оборону спланувати і реалізувати. Державні політики, що сприяють розвитку бізнесу, який генерує податки, необхідні для втілення проекту. Судова і антикорупційна реформи, щоб ці податки не розграбували.

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Результат того вартий

І так, це складно і довго. І доведеться за це платити. Але дозволить нам і нашим дітям спокійно спати в незалежній Україні, яка є невід'ємною частиною західної цивілізації.

І припинити хвилюватися нам новинами про чергове психічне загострення чергового володаря Кремля.

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