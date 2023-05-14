Створюємо коаліцію винищувачів, на це спрямовані мої візити, – Зеленський

Наразі в українському небі, на жаль, перевага є у країни-агресорки. Щоб це виправити, Україні потрібні винищувачі.

Відтак український президент обговорюватиме цю тему, зокрема, під час другої частини зустрічі з німецьким канцлером Олафом Шольцем. Про це Володимир Зеленський повідомив під час своєї конференції у Німеччині, інформує 24 Канал.

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Тема винищувачів для України – пріоритет

Володимир Зеленський підкреслив, що тема передачі Україні винищувачів – не проста. Однак влада наразі працює над створенням коаліції винищувачів.

Ми зараз працюємо над створенням коаліції винищувачів, і частково мої візити у столиці Європи спрямовані саме для цього,

– сказав Президент України.

Зокрема, 14 травня лідер нашої держави звертатиметься і до німецької сторони, щоб та підтримала в цій коаліції Україну. Адже сьогодні вкрай важливо скоординувати зусилля задля посилення українських сил у небі.

Як зазначив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, тема винищувачів для України є пріоритетом. Щоб закрити українське небо нашій державі необхідні винищувачі F-16.

Тож задля отримання такої авіації, Україна працює з союзниками над цим. При цьому Володимир Зеленський вважає, що загалом доб'ється успіху у створені такої коаліції.

Не перша коаліція України

Як зазначила радниця з питань комунікацій керівника ОП Дарія Зарівна, Україні вдалося створити не одну вдалу коаліцію. Зокрема, завдяки зусиллям президента та команди була створена санкційна коаліція, співпраця в якій лише міцнішає.

Також була створена коаліція союзників України, які надають нашій державі озброєння. Мовиться, зокрема, про "важливі рішення по системах ППО/ПРО, а також РСЗВ та артилерії", які "були ухвалені колективно у чіткій дипломатичній співпраці".

"Тепер для перемоги у небі та захисту цивільних нам потрібні винищувачі. Над створенням відповідної коаліції зараз працює команда президента Володимира Зеленського, Офіс, вся дипломатія. … Весь цей шлях складається зі сходинок, які ми долаємо. Ми стаємо міцнішими, знаходимо аргументи і досягнемо всіх цілей", – підкреслила Дарія Зарівна.