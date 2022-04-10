Створення оборонного союзу між Фінляндією та Швецією: коментарів міністрів оборони цих країни
Швеція та Фінляндія прокоментували інформацію про створення нового військового альянсу між країнами із певним рівнем залученням США.
Міністри оборони Фінляндії та Швеції заперечили проведення таких переговорів між сторонами.
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Чутки про створення альянсу з оборони
Ця тема виникла після заяви заступника очільника парламентського комітету із закордонних справ Ерккі Туоміоя. Він повідомив, що глава Міністерства оборони Швеції нібито звернувся із пропозицією до свого колеги з Фінляндії щодо створення спільного оборонного союзу, як альтернатива для НАТО. Крім того, в цьому об'єднані певну роль відводили й для США.
Міністр оборони Швеції Петер Хульквіст заперечив цю заяву, а також додав, що такої пропозиції "на столі" немає. Схожу заяву зробили у Фінляндії. Очільник Міністерства оборони Антті Кайкконен теж заявив, що таких переговорів немає. Фінський міністр оборони додав, що вони продовжать зміцнювати свою співпрацю зі Швецією, проте наразі не йдеться про спільний альянс з оборони.
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