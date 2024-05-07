Уряд підтримав указ Зеленського про створення Сил безпілотних систем: що буде далі

У вівторок, 7 травня, Кабмін підтримав створення Сил безпілотних систем. Рустем Умєров виклав пост, в якому пояснив подальші кроки у цій сфері.

Створити новий рід військ Володимир Зеленський доручив урядові 6 лютого. Мова про використання безпілотних та роботизованих повітряних, морських та наземних систем.

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СБС бути

Сьогодні Кабінет міністрів підтримав проєкт указу президента України, напрацьований Міноборони спільно з Генштабом, про створення окремого роду військ в ЗСУ – Сил безпілотних систем. Це стратегічний крок для нашої країни в умовах зростаючої загрози з боку Росії,

– ідеться в повідомленні.

За словами Умєрова, створення Сил безпілотних систем сприятиме посиленню обороноздатності держави. Тож Міноборони підготує та внесе на засідання уряду відповідний проєкт закону України, щоб реалізувати ініціативу президента.

"Сили безпілотних систем – це сучасне і необхідне рішення для ефективного використання нашого бойового потенціалу та технологічної переваги над ворогом на всіх рівнях – стратегічному, оперативному і тактичному – за допомогою безпілотних систем у повітрі, на суходолі та на морі", – підкреслив Умєров.

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Що дасть створення Сил безпілотних систем

Зеленський переконаний, що новий рід військ на часі та дасть "цілком конкретний результат уже найближчим часом". Дрони довели свою ефективність у Чорному морі, змінивши там безпекову ситуацію.

Завданнями у цій галузі є:

створити спеціальні штатні посади під роботу з дронами та спеціальні підрозділи;

забезпечити ефективне тренування та систематизацію досвіду;

постійно масштабувати виробництво і залучати найкращі ідеї, найкращих спеціалістів.

Відповідає за напрямок полковник, Герой України Вадим Сухаревський. Командувача також було призначено в лютому 2024-го.

Він переконаний, що новий рід військ буде потужним кулаком, який вирішуватиме реальні завдання на полі бою. Можна буде асиметрично відповідати на будь-які дії противника і завдавати йому максимальних втрат. "Наша мета – зробити так, щоб заболоття відмовилося від будь-яких активних дій на лінії фронту й залишило ідею окупації нашої держави взагалі", – наголосив Сухаревський.