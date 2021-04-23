На поклоні у Путіна: Лукашенко сказав, коли Росія і Білорусь завершать створення Союзної держави

Росія і Білорусь можуть завершити створення Союзної держави. Залишилося одне нерозв'язане питання – об'єднання податкових систем.

Звершити створення Союзної держави можуть вже восени 2021 року. Про це заявив самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко після зустрічі з Путіним.

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Лукашенко зазначив, що зараз Мінськ і Москва узгодили 26 – 27 дорожніх карт з інтеграції на рівні урядів двох країн. Він також наголосив, що рішення приймуть після Форуму регіонів Білорусі та РФ в Московській області. Він має відбутися влітку.

Домовленості про створення Союзної держави країни зможуть упорядкувати формально після засідання Вищої Держради.

"Потім ми приймемо рішення про засідання Вищої Державної Ради восени, на якому ми вже зможемо формалізувати всі наші домовленості, підписавши певні документи", – підсумував Лукашенко зустріч з Путіним.

Що таке Союзна держава? Це наддержавне утворення. Мається на увазі, що і Білорусь матимуть єдиний політичний, економічний, військовий, митний, валютний, юридичний, гуманітарний і культурний простір.



Договір про створення Союзної держави Росії і Білорусі підписали 8 грудня 1999 у Москві. Він набув чинності 26 січня 2000 після обміну ратифікаційними грамотами між тодішнім в.о. президента Росії Володимиром Путіним і президентом Білорусі Олександром Лукашенком.

Про що ще мовилось на зустрічі