Створили спеціальний чат-бот для повідомлень про пересування ворога

Сухопутні війська ЗС України анонсували створення офіційного чат-бота, який повинен допомогти відстежувати пересування російських військ.

Для того, щоб надати відповідну інформацію ЗСУ, введіть у пошуковому вікні месенджера телеграм юзернейм @stop_russian_war_bot та розпочніть користування.

Читайте також Щогодини Повітряні сили ЗСУ наносять нищівних втрат ворогу

Про що повідомляти

ЗСУ закликали надавати інформацію про російські війська, техніку та ворожі ДРГ.

Бачите російські війська та техніку? Помітили ворожі ДРГ? Повідомте про це негайно! Для цього створено спеціальний ОФІЦІЙНИЙ чат-бот – @stop_russian_war_bot,

– йдеться у повідомленні. Бот отримує та передає інформацію на відповідні штаби реагування. Спеціальний чат-бот для повідомлень про пересування ворога / Скріншот 24 канал В разі перебоїв в роботі бота, прохання надсилати інформацію в особисті повідомлення телеграм-акаунту @stop_russian_war. Підписуйтесь на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дізнаватися важливі новини.

Оригінальний текст публікації