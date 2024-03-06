Чи планує Євросоюз створювати власну армію: Боррель дав чітку відповідь
Джерело:Politico
Протягом багатьох років Париж, Берлін і навіть Будапешт закликали до створення армії ЄС. Боррель розповів, чи втілять західні лідери свої оборонні амбіції.
Нещодавно Єврокомісія вперше в історії представила стратегію європейської оборонної промисловості, що допоможе державам – членам ЄС збільшити виробництво зброї та снарядів. Також пропозиція передбачає зближення українського оборонно-промислового комплексу з європейським та надасть можливість для співпраці та спільної закупівлі зброї.
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Чи розглядає ЄС створення власної армії
Найвищий представник дипломатії Європейського союзу Жозеп Боррель заявив, що оборона є надзвичайно важливою для ЄС.
Тому, за його словами, краще співпрацювати між країнами, ніж мати одну армію.
Оборона - це компетенція держав-членів. Справа не в тому, щоб мати армію ЄС, а в тому, щоб краще співпрацювати між 27 арміями,
– заявив Боррель.
Politico ж зазначає, що протягом останніх кількох місяців, коли європейські лідери вели напружені дискусії про оборонні амбіції ЄС, голоси, що закликають до створення армії, здебільшого затихли.
Перехід ЄС у режим військової економіки: основне
- Бретон, колишній генеральний директор французької технологічної компанії, заявив, що можливість президентства Трампа, який ставить під сумнів зобовʼязання Вашингтона перед НАТО, зобовʼязує саму Європу робити більше для свого захисту.
- Це вказує на необхідність більш активних заходів з боку Європи для стимуляції оборонної промисловості. За його словами, у нинішньому геополітичному контексті Європа повинна взяти на себе більшу відповідальність за свою безпеку, незалежно від результатів виборів наших союзників.
- При цьому, вторгнення Росії в Україну вже спонукало багато європейських країн збільшити витрати на оборону. Однак, виявилось, що суто національних зусиль – замало. Необхідно, аби органи ЄС відігравали більшу роль в оборонно-промисловій політиці.
- Серед пропозицій – створення європейської версії схеми продажів військової техніки за кордон, яка є у США. Мовиться також про те, щоб дозволити ЄС змушувати європейські збройові компанії віддавати пріоритет замовленням з Європи під час кризи.
- Втім, пропозиції потребуватимуть схвалення з боку 27 країн-членів ЄС та Європарламентом, щоб їх можна було втілити в життя. Також ці пропозиції вивчатиме НАТО.