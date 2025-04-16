"Створює нам проблеми", – військовий назвав небезпечну зброю, якої стає більше у росіян
- Засоби радіоелектронної боротьби неефективні проти таких дронів, тому Україні потрібні нові технологічні рішення для боротьби з ними.
- В Україні також розвивається виробництво оптоволоконних дронів, які захищені від радіоелектронної боротьби, але мають обмежений радіус дії.
Росіяни активно застосовують удосконалені безпілотники на полі бою. Це створює низку проблем для українських військових.
Командир 1-го штурмового батальйону 3-ї ОШБр Володимир Фокін в ефірі 24 Каналу розповів, що Росія перейшла на військові рейки ще на початку повномасштабного вторгнення. Вона відновлює та нарощує виробничі потужності техніки й озброєння.
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Це стосується, зокрема, й FPV-дронів на оптоволокні. Нині ворог може спокійно використовувати такі дрони для ураження цілей на відстані 15 – 20 кілометрів.
РЕБ – неефективні проти них
"Це створює ще більше проблем для нас – проблеми з логістикою, евакуацією, підвозом усього необхідного, зокрема особового складу. Сьогодні йде війна дронів: хто контролює повітря, той має перевагу на полі бою", – сказав Володимир Фокін.
Він додав, що засоби РЕБ неефективні проти FPV-дронів-камікадзе на оптоволокні. Тому Україні потрібні швидкі технологічні рішення для боротьби саме з такими БпЛА.
Нагадаємо, в Україні також розвивається виробництво дронів на оптоволокні. Вони захищені від засобів радіоелектронної боротьби, мають стабільний зв'язок. Єдиний недолік – обмежений радіус дії та вразливість кабелю до пошкоджень.